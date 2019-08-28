2019-08-28T16:14:43+03:00
Происшествия

Распылил ребенку баллончик в лицо: на Ставрополье задержан грабитель

31-летний мужчина стал подозреваемым в деле о разбое
Полина ШАПОШНИКОВА
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Следователи задержали подозреваемого в разбойном нападении на девочку в Александровском районе.

31-летний мужчина, по данным следствия, в июле напал на 10-летнего ребенка в селе Круглолесском. Он распылили ей жидкость из перцового баллончика в лицо и попытался отобрать деньги и телефон. Прохожие заступились за девочку. Подозреваемый задержан. Расследование продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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