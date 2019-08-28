Распылил ребенку баллончик в лицо: на Ставрополье задержан грабитель
31-летний мужчина стал подозреваемым в деле о разбое
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Следователи задержали подозреваемого в разбойном нападении на девочку в Александровском районе.
31-летний мужчина, по данным следствия, в июле напал на 10-летнего ребенка в селе Круглолесском. Он распылили ей жидкость из перцового баллончика в лицо и попытался отобрать деньги и телефон. Прохожие заступились за девочку. Подозреваемый задержан. Расследование продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU