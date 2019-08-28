2019-08-28T16:23:14+03:00
Происшествия

"Накануне отправил фото из названного в честь мамы магазина": подробности исчезновения чеченца в КЧР

Две недели Шамиля Молаева ищут жители обеих республик
Евгения СОКОРЕВА
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То самое последнее фото юношиТо самое последнее фото юношиФото: СОЦСЕТИ
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В Карачаево-Черкесии не прекращаются поиски пропавшего 17 августа после купания в реке Кубань молодого чеченца Шамиля Молаева. Добровольцы вместе со спасателями продолжают исследовать речное дно, берег, но пока никаких зацепок. Найти парня живым шансов почти не осталось.

Сейчас выяснилось, что за день до исчезновения Шамиль отправил друзьям фото:

- А это магазин, который он сам ремонтировал с другом, хотел открыть в Учкекене, назвал в честь мамы, - пишут близкие юноши в Instagram. - Представьте сердце матери! Не дай Аллах никому испытать такое горе!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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