Как Ставрополье достигло лидерских позиций по племенному овцеводству

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-28T16:38:59+03:00

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Своим мнением поделился руководитель Центра генетики и биотехнологий СтГАУ Александр Криворучко:

- Как отметил в интервью СМИ первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань, наш край входит в пятерку ведущих регионов страны в сфере племенного овцеводства. В крае растут показатели настрига шерсти с каждой овцы (в среднем вырос с 2,7 кг до 3,4 кг). А в тонкорунном овцеводстве - с 3,1 до 3,8 кг.

Сегодня это можно считать результатом эффективного применения классических селекционных технологий. А в будущем показатели будут улучшаться и с помощью достижений в области генетики. Для этого в крае есть серьезные предпосылки.

Сейчас в ставропольском Агроуниверситете проводится ряд серьезных разработок в области генетики, и есть позитивные результаты. Мы намерены продолжать свои изыскания. Тем более что ощущается серьезная поддержка аграрной науки - как со стороны Минсельхоза России, так и со стороны краевого руководства.

Ежегодно выделяются средства на проведение научных изысканий в рамках программы геномной селекции. Но для того, чтобы серьезно вести эту работу, необходимо прежде добиться максимальных показателей от классических селекционных технологий: за счет улучшения условий содержания, кормления животных и так далее. Даже самая перспективная селекционная программа будет полностью нивелирована, если животное не будет находиться в оптимальных условиях.

В Ставропольском крае создаются оптимальные условия, которые позволяют добиваться позитивной динамики, но и генетика активно развивается. Уже сегодня мы добились результатов по внедрению технологии редактирования генома и намерены продолжить эту работу и в будущем году, чтобы поднять показатели овцеводства и сохранить лидерские позиции в племенном животноводстве.

ИСТОЧНИК KP.RU