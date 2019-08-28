2019-08-28T16:57:40+03:00
Общество

"Чеченский халк" избил подписчика

Тамаев бросил вызов еще троим [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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На улице Асхаб Тамаев положил "на лопатки" своего же фаната. Видео драки "Чеченский халк" выложил у себя в Instagram за подписью "тренируемся с подписчиком":

"Чеченский халк" подрался с подписчиком.

- Кто желает со мной побороться ставьте + в комментариях, - добавил еще Тамаев. - Выберу троих, смотря на массу.

Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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