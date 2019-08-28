"Чеченский халк" избил подписчика
Тамаев бросил вызов еще троим [видео]
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На улице Асхаб Тамаев положил "на лопатки" своего же фаната. Видео драки "Чеченский халк" выложил у себя в Instagram за подписью "тренируемся с подписчиком":
"Чеченский халк" подрался с подписчиком.
- Кто желает со мной побороться ставьте + в комментариях, - добавил еще Тамаев. - Выберу троих, смотря на массу.
Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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