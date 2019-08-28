Водитель «Мерседеса» ответит за ДТП с 4 авто в Ставрополе

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-28T16:54:00+03:00

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В Ставрополе возбуждено уголовное дело после аварии с 4 машинами на ул Тухачевского 27 августа. ДТП случилось по вине водителя «Мерседеса», который разогнался слишком сильно. При выезде на встречку, он протаранил 3 автомобиля. Два человека пострадали. Лихач не раз нарушал ПДД. В этот раз ему придется ответит по уголовному кодексу. Виновник сейчас находится под подпиской о невыезде. Ход расследования уголовного дела контролирует городская прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU