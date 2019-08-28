2019-08-28T18:44:37+03:00
Происшествия

Женщина из Карачаево-Черкесии собирала деньги на несуществующего больного

Она насобирала миллион рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии задержали местную жительницу, которая собирала деньги на лечение ребенка, подделав данные о больном. На своих преступных махинациях она заработала около миллиона рублей, передает пресс-служба ведомства.

- В ходе проведенных мероприятий оперативники установили, что фотография ребенка, его данные, медицинская справка являются ложными. Из лечебного учреждения, в котором якобы находится ребенок, также был получен ответ о том, что у них нет такого больного, - сказано в сообщении МВД по Карачаево-Черкесии.

22-летняя подозреваемая созналась в преступлении. Против нее могут возбудить несколько статей сразу. Пока что же принимается процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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