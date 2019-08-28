Старушку в черной одежде ищут в Ставрополе вторые сутки
Возможно, женщина потеряла память
Фото: Лиза Алерт
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77-летнюю женщину в Ставрополе не могут найти с 27 августа. Не исключается потеря памяти. Мария Ушакова вышла из дома и до сих пор не возвращалась. Худощавая невысокая старушка была одета в черную футболку с короткими рукавами, черные спортивные брюки, темно-сините тапочки. Сообщить о местонахождении женщины можно по номеру 8-963-382-30-30, либо по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU