Больше пяти тысяч человек в Дагестане экстренно отключили от газа

СЕГОДНЯ 18:03 2019-08-28T18:03:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты восстанавливают газопровод, в котором днем произошла утечка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Дагестан.

- В 12:40 сегодня на подводящем газопроводе высокого давления диаметром 219 мм от ГРС "Новоромановка" до поселка Комсомольский была обнаружена утечка газа. Авария локализована путем закрытия задвижки, - сказали в ведомстве.

Без газа осталось шесть сел: Комсомольский, Вышеталовка, Рассвет, Плодопитомник, Новониколаевка и Атай-Батхан Тарумовского района Дагестана. В общей сложности в этих селениях живет 5,3 тысяч человек, из которых 1,1 тысяч — дети. Как отмечают в МЧС, в зону отключения не попали социально значимые объект. Это связано с тем, что там все работает от электричества. Газ дадут в десять утра в четверг.

ИСТОЧНИК KP.RU