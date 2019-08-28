Онлайн-кредиторы обманули жительницу Карачаево-Черкесии
Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии начали расследовать странное преступление. Жительницу села Учкекен обманули при оформлении заявки на получение кредита, сообщает пресс-служба ведомства.
- Через несколько дней ей на мобильный телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка, и сообщила, что кредит одобрен в размере 1 миллиона рублей, но для его получения необходимо внести 67 тысяч рублей, - сказано в сообщении.
Женщина перевела эту сумму, но после этого номер оказался заблокированным. Позже объявление о предоставлении кредита тоже исчезло.
ИСТОЧНИК KP.RU
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