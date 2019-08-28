Мужчина в Дагестане спас трех тонущих чеченок

СЕГОДНЯ 19:07 2019-08-28T19:07:29+03:00

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Молодой человек из Дагестана спас трех тонущих в Каспийском море уроженок Чечни. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Согласно рассказам самих пострадавших, девушки попадали в водную ловушки поочередно: одна плыла спасать другую. Так все три оказались в опасности. Тогда на помощь подоспел парень по имени Камал, который и вытащил женщин на берег.

Уже на суше им оказала первую медицинскую помощь сестра одной из девушек. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU