В Ингушетии ищут разработчика игры за разжигание межунациональной розни

СЕГОДНЯ 19:50 2019-08-28T19:50:53+03:00

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Правоохранительные органы проверяют обращение министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии. В ведомстве нашли игру, которая разжигает межнациональную рознь, передает пресс-служба министерства.

- В социальных сетях и интернете распространяется видеоролик под названием " Засада возле Карца Reign of Caucasus - Modern Warfare, - сказано в сообщении.

Как уверяют в министерстве, игра еще разрабатывается. Автор успел создать только минимальное количество войск.

В правоохранительных органах пообещали проверить инцидент и установить, кто же является создателем модификации. Более того, в Прокуратуру Ингушетии направили заявление, чтобы виновных привлекли к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU