В Ингушетии ищут разработчика игры за разжигание межунациональной розни
Правоохранительные органы проверяют обращение министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии. В ведомстве нашли игру, которая разжигает межнациональную рознь, передает пресс-служба министерства.
- В социальных сетях и интернете распространяется видеоролик под названием " Засада возле Карца Reign of Caucasus - Modern Warfare, - сказано в сообщении.
Как уверяют в министерстве, игра еще разрабатывается. Автор успел создать только минимальное количество войск.
В правоохранительных органах пообещали проверить инцидент и установить, кто же является создателем модификации. Более того, в Прокуратуру Ингушетии направили заявление, чтобы виновных привлекли к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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