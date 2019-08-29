2019-08-29T09:04:58+03:00
Происшествия

15 человек в больнице после ДТП с грузовиком на Ставрополье

Около Невинномысска столкнулись маршрутка и грузовик
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Утром 29 августа в Кочубеевском районе столкнулись микроавтобус и грузовик. 2 человека пострадали. Микроавтобус «Мерседес» и седельный тягач «МАН» с полуприцепом двигались в попутном направлении по левой крайней полосе в сторону Невинномысска.

В больницу увезли 15 человек, из них 5 детей. Все они пассажиры маршрутки, следовавшей из Адлера во Владикавказ. Травмы получили водитель «Мерседеса» и пассажир на переднем сидении.

Водитель микроавтобуса занимался частными перевозками. Обстоятельства аварии уточняются, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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