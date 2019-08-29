15 человек в больнице после ДТП с грузовиком на Ставрополье
Около Невинномысска столкнулись маршрутка и грузовик
Фото: УИГБДД по СК
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Утром 29 августа в Кочубеевском районе столкнулись микроавтобус и грузовик. 2 человека пострадали. Микроавтобус «Мерседес» и седельный тягач «МАН» с полуприцепом двигались в попутном направлении по левой крайней полосе в сторону Невинномысска.
В больницу увезли 15 человек, из них 5 детей. Все они пассажиры маршрутки, следовавшей из Адлера во Владикавказ. Травмы получили водитель «Мерседеса» и пассажир на переднем сидении.
Водитель микроавтобуса занимался частными перевозками. Обстоятельства аварии уточняются, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU