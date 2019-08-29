Из-за пьяного водителя в Ставрополе пострадали 3 человека

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-29T09:19:22+03:00

Изменить размер текста: A A

29 августа пьяный водитель в Ставрополя стал виновником аварии с тремя пострадавшими. Около полуночи на улице Л. Толстого водитель«ВАЗ-211440» проехал на красный и столкнулся с «Хендэ IX35». Травмы получили водитель и пассажир иномарки и пассажирка «ВАЗа». Управлял отечественной легковушкой 25-летний житель соседней республики с признаками опьянения. Ему грозит лишение прав и крупный штраф. Идет проверка по факту ДТП, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU