Из-за пьяного водителя в Ставрополе пострадали 3 человека
Он проехал на красный сигнал светофора
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29 августа пьяный водитель в Ставрополя стал виновником аварии с тремя пострадавшими. Около полуночи на улице Л. Толстого водитель«ВАЗ-211440» проехал на красный и столкнулся с «Хендэ IX35». Травмы получили водитель и пассажир иномарки и пассажирка «ВАЗа». Управлял отечественной легковушкой 25-летний житель соседней республики с признаками опьянения. Ему грозит лишение прав и крупный штраф. Идет проверка по факту ДТП, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU