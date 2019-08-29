2019-08-29T10:56:32+03:00
Происшествия

В полиции сообщают о 6 раненых в ДТП с грузовиком на Ставрополье

Среди них 1 ребенок [видео]
Полина ШАПОШНИКОВА
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В краевой Госавтоинспекии дали комментарий после ДТП с маршруткой и грузовиком в Кочубеевском районе. По самым последним данным, получили ранения 6 человек, из них 1 ребенок. По разной информации от официальных источников (МЧС, СКР и УИГБДД) доставлено в больницу от 14 до 17 человек. В УИГБДД по СК сообщают о 15 участниках ДТП, доставленных в больницу Невинномысска.

Комментарий полиции по ДТП с грузовиком и маршруткой на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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