В полиции сообщают о 6 раненых в ДТП с грузовиком на Ставрополье
Среди них 1 ребенок [видео]
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В краевой Госавтоинспекии дали комментарий после ДТП с маршруткой и грузовиком в Кочубеевском районе. По самым последним данным, получили ранения 6 человек, из них 1 ребенок. По разной информации от официальных источников (МЧС, СКР и УИГБДД) доставлено в больницу от 14 до 17 человек. В УИГБДД по СК сообщают о 15 участниках ДТП, доставленных в больницу Невинномысска.
Комментарий полиции по ДТП с грузовиком и маршруткой на Ставрополье.
ИСТОЧНИК KP.RU