Останки женщины и троих детей нашли в древней гробнице Северной Осетии

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-29T11:10:44+03:00

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Древнюю гробницу исследовали археологи в Северной Осетии и нашли человеческие останки. В аланской катакомбе неподалеку от селения Донифарсе в гробнице X-XI веков лежали 4 скелета. Это женщина с признаками хромоты и трое детей. Ученые Северо-Кавказской археологической экспедиции Московского государственного исторического музея предполагают, что женщина могла быть принесена в жертву.

ИСТОЧНИК KP.RU