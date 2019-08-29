Останки женщины и троих детей нашли в древней гробнице Северной Осетии
Ученые полагают, что хромую женщину могли принести в жертву
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Древнюю гробницу исследовали археологи в Северной Осетии и нашли человеческие останки. В аланской катакомбе неподалеку от селения Донифарсе в гробнице X-XI веков лежали 4 скелета. Это женщина с признаками хромоты и трое детей. Ученые Северо-Кавказской археологической экспедиции Московского государственного исторического музея предполагают, что женщина могла быть принесена в жертву.
ИСТОЧНИК KP.RU