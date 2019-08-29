В ОАЭ нашли ставропольскую воровку через 12 лет

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-29T11:46:43+03:00

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Двух беглых ставропольских преступников удалось задержать спустя 12 лет розыска. Мужчина, осужденный за мошенничество в особо крупном размере, все это время скрывался на территории края. А женщину-воровку удалось найти в Арабских Эмиратах. Ее выдали российской стороне и доставили в колонию. Мужчина тоже уже отбывает наказание, сообщает пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю .

ИСТОЧНИК KP.RU