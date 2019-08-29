20 грантов главы города получили одаренные дети Ессентуков

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-29T12:02:19+03:00

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Гранты главы Ессентуков талантливым и успешным детям стали доброй традицией в преддверии Дня города. Торжественное вручение дипломов и подарков проводилось по трем номинациям.

Самая многочисленная - одаренные школьники курорта, которые стали лауреатами международных конкурсов, победителями олимпиад, фестивалей. Среди награжденных - Марк Трубников, «золотой» чемпион ГТО, будущий ессентукский гроссмейстер Константин Караяниди, а также успешные «физики», «историки», «русоведы».

В номинации «Техническое, прикладное творчество, культура и искусство» чествовали незаурядных пианистов, певцов, юных художников. Спортсмены Ессентуков уже давно показали не только СКФО, но и всей России, что местные «звезды» - будущее олимпийского движения.

Александр Некристов поблагодарил за серьезные успехи члена сборной России, боксера Никиту Батечко; кандидатов в мастера спорта по тхэквондо Марию Фисенко и Арину Лебедеву; волейбольную команду парней, которые победили в Первенстве СК и вошли в основной состав краевой сборной.

- Желаю вам никогда не останавливаться, идти вперед смело и уверенно, ставить перед собой самые амбициозные задачи, трудом и терпением достигать заслуженных высот. Признание таланта - это половина успеха, именно поэтому каждый из вас достоин особого внимания, - отметил глава города-курорта.

Помимо чествования «золотой молодежи» в Ессентуках, слова признательности звучали в адрес родителей, тренеров, учителей, которые вместе с детьми шли сложной победной дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU