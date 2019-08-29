Омбудсмен заступился за чеченцев, которые устроили перестрелку в Краснодаре

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-29T15:04:13+03:00

Он заявил, что на них давят

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Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев обратился к краснодарскому омбудсмену Сергею Мышаку с просьбой проверить информацию о давлении на уроженцев его республики. Их задержали за стрельбу в Краснодаре. Обращение Нухажиева висит на сайте его ведомства.

- Чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев просит в своем обращении краснодарского коллегу проверить информацию о неправомерных действиях в отношении задержанных и взять на контроль дальнейший ход дела, - сказано на сайте.

Кроме этого, Нухажиев собирается привлечь к вопросу уполномоченного по правам человека в России и краснодарскую Прокуратуру. Если же коллеги не примут во внимание обращение, то чеченская делегация готова выехать на место.

Также Нухажиев посетовал на то, что по делу проходят только уроженцы Чечни. Другие участники конфликта остаются на свободе. Помимо этого, мало говорится о том, что среди потерпевших также есть уроженцы Чечни.

Напомним, в Краснодаре идет расследование перестрелки между молодыми людьми, которые делили места на вещевом рынке. Вышло так, что мелкая ссора переросла в крупный скандал с применением оружия. В итоге умер один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU