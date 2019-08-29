Появилось видео задержания боевика в КБР
ФСБ опубликовала видео задержания боевика, планировавшего совершить серию терактов, в частности нападения на силовиков и госстуктуры. Благодаря оперативной информации, спецслужбы сначала обнаружили схрон с двумя готовыми взрывпакетами огромной мощности, после чего поставили засаду и стали ждать террориста.
ФСБ задержала боевика, планировавшего серию терактов.Видео: пресс-служба ФСБ РФ
В ловушку попал местный житель, изготовивший бомбы. Мужчина уже был судим за терроризм. На допросе он рассказал, что собирался совершить нападения на правоохранителей и государственные объекты. Действовал он в одиночку, или присягнул на верность международной террористической организации, не уточняется.
ФСБ предотвратила серию терактов в Кабардино-Балкарии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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