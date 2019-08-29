Жена Павла Мамаева привезла «Синтолового качка» в клинику, чтобы ему удалили «базуки»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-29T12:57:05+03:00

Алана Мамаева давно контактирует с Кириллом Терешиным, чтобы спасти ему жизнь Фото: СОЦСЕТИ

О своем появлении в больницу сообщил сам больной

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Кирилл Терешин рассказал своим подписчиком, что он с Аланой Мамаевой наконец-то приехал в клинику, в которой ему пообещали удалить синтол из рук. Сегодня в программе у фрика провести осмотр и пройти консультацию у специалиста.

- Ну вот, друзья, - телеграфирует нам «Синтоловый качок». - Приехал я в клинику. Жду Алану Мамаеву, хирургов. Будут меня смотреть.

Кроме этого, молодой человек обеспокоен тем, как ведут себя его руки. Но его обнадеживает, что, возможно, все это скоро закончится.

Терешин в клинике, где ему будут удалять синтол.

ИСТОЧНИК KP.RU