Жена Павла Мамаева привезла «Синтолового качка» в клинику, чтобы ему удалили «базуки»
Кирилл Терешин рассказал своим подписчиком, что он с Аланой Мамаевой наконец-то приехал в клинику, в которой ему пообещали удалить синтол из рук. Сегодня в программе у фрика провести осмотр и пройти консультацию у специалиста.
- Ну вот, друзья, - телеграфирует нам «Синтоловый качок». - Приехал я в клинику. Жду Алану Мамаеву, хирургов. Будут меня смотреть.
Кроме этого, молодой человек обеспокоен тем, как ведут себя его руки. Но его обнадеживает, что, возможно, все это скоро закончится.
Терешин в клинике, где ему будут удалять синтол.
ИСТОЧНИК KP.RU
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