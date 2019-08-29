2019-08-29T14:23:01+03:00
Общество

День города в Ессентуках: Крестный ход, мегаконцерт, дискотека 90-х и фейерверк

Кто и как поздравит с праздником жителей курорта?
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День города в Ессентуках - традиционно самый яркий и массовый праздник года.День города в Ессентуках - традиционно самый яркий и массовый праздник года.
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Праздничное настроение уже царит в Ессентуках, хотя главные торжества пройдут в субботу 31 августа. Любимый город поздравляют детсадовцы, предприятия, отдыхающие санаториев.

Сам город-курорт к очередному дню рождения тоже преобразился. На главных магистралях размещены праздничные билборды, лайтбоксы, в праздничном стиле украшают остановки. Флаговые композиции установят на Театральной и Привокзальной площадях, парке Победы.

В новом, праздничном, стиле оформлены рекламные щиты. К важному событию готовится и Театральная площадь, сегодня на ней начнут монтировать оборудование для концерта, его вес составил более 3 тонн, ценный груз доставили несколько фур.

Ожидается более 17 тысяч зрителей, поэтому дополнительно освещать происходящее на сцене будут 2 больших экрана. Один площадью 12 кв. м будет расположен за универмагом по улице Интернациональной, второй на полотне 5 на 7 м будет транслировать видеоконтент на главной сцене. Оборудование для мегаконцерта в Ессентуках обеспечат две крупнейшие российские прокатные фирмы.

День города в Ессентуках - традиционно самый яркий праздник года. 31 августа всех горожан соберут на Крестный ход, в 12.00 на здании санатория «Целебный ключ» пройдет торжественное открытие мемориальной доски поэта Андрея Дементьева. Известный русский лирик более 30 лет приезжал в Ессентуки на отдых.

С 15.00 откроется «Дискотека 90-х» - 6 коллективов, среди которых группы «Технология», «Стрелки», «Цветы», напомнят жителям и гостям города золотые хиты. Дискотека стала подарком ессентучанам от министерства туризма.

Хэдлайнер праздничного концерта, группа FLYPROJECT, завершит музыкальный марафон. В 22.00 небо над Ессентуками озарится огнями фейерверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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