2019-08-29T14:54:22+03:00
Общество

Мажор из Дагестана сбил и поколотил мать с маленьким ребенком в Севастополе - видео

Он ехал на машине по набережной
Антон ШАПОВАЛОВ
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Мажор выехал на пешеходную зону просто так, чтобы повеселитьсяМажор выехал на пешеходную зону просто так, чтобы повеселитьсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уроженец Дагестана устроил драку на пешеходной зоне в Севастополе. Свидетелями инцидента стали случайные люди, которые гуляли там. Они же и выложили ролик с задержанием молодого человека.

Все началось с того, что мажор на тонированной BMW выехал на пешеходную прибрежную зону и начал там ездить. В один момент водитель задел мать с коляской, в которой находился ребенок. Женщина возмутилась такому поступку и сказала об этом, за что и получила: уроженец Дагестана вышел из машины и ударил мать. Как уверяют очевидцы, затем он начал ее пинать.

Тогда на защиту женщины встали все окружающие. Начались споры.

- У нее трехлетний ребенок, а он вот такое вот творит. Безнаказанность ему гарантирована. [Потому что] он начал махать своими корочками, что он может здесь всех давить... А ему весело — женщина избита, - комментирует автор ролика.

Полицейские задержали дагестанца и его друзей. Ими сейчас занимается Военный следственный комитет, передает «КП-Северный Кавказ» в МВД по Севастополю.

Женщину с ребенком избил мажор из Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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