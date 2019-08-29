Почему инвестор выбирает Ставрополье?

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-29T15:06:23+03:00

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Как отметил руководитель регионального отдаления РСПП в Ставропольском крае Владимир Гурьянов, за последние три года приток инвестиций в край составил 550 млрд рублей.

- Если в 2017 году в экономику края инвесторы вложили 140 млрд рублей, то в следующем - 158 млрд рублей. По итогам 2019 года ожидается дальнейшее ускорение этого показателя, - считает он. - Причем около 92% инвестиций поступили из внебюджетных источников. Не секрет, что сейчас идёт острая конкуренция между регионами за привлечение прямых инвестиций и размещением у себя крупных инвестиционных проектов.

При этом краю приходится конкурировать не только с нашими ближайшими соседями (Краснодарским краем и Ростовской областью), но и с регионами центральной части страны. Учитывая исторически сложившиеся факторы демографического, логистического и инфраструктурного характера, часто выбор инвесторов оказывается не в пользу края. Именно поэтому наличие территорий с особым статусом - ТОСЭР, индустриальные парки очень важно.

Налоговые и инфраструктурные льготы, а также административное сопровождение инвесторов, становится магнитом, который привлекает в край новые проекты, обеспечивающие реальный экономический рост, новые рабочие места и в перспективе (так как налоговые льготы даются на ограниченный период) - рост доходной базы краевого и местных бюджетов.

По данным Минэкономразвития края, на один рубль господдержки в регион приходит примерно 11 рублей инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU