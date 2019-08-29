2019-08-29T15:06:23+03:00
Общество

Почему инвестор выбирает Ставрополье?

Вице-президент РСПП по СКФО прокомментировал ускорение притока инвестиций в регион
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как отметил руководитель регионального отдаления РСПП в Ставропольском крае Владимир Гурьянов, за последние три года приток инвестиций в край составил 550 млрд рублей.

- Если в 2017 году в экономику края инвесторы вложили 140 млрд рублей, то в следующем - 158 млрд рублей. По итогам 2019 года ожидается дальнейшее ускорение этого показателя, - считает он. - Причем около 92% инвестиций поступили из внебюджетных источников. Не секрет, что сейчас идёт острая конкуренция между регионами за привлечение прямых инвестиций и размещением у себя крупных инвестиционных проектов.

При этом краю приходится конкурировать не только с нашими ближайшими соседями (Краснодарским краем и Ростовской областью), но и с регионами центральной части страны. Учитывая исторически сложившиеся факторы демографического, логистического и инфраструктурного характера, часто выбор инвесторов оказывается не в пользу края. Именно поэтому наличие территорий с особым статусом - ТОСЭР, индустриальные парки очень важно.

Налоговые и инфраструктурные льготы, а также административное сопровождение инвесторов, становится магнитом, который привлекает в край новые проекты, обеспечивающие реальный экономический рост, новые рабочие места и в перспективе (так как налоговые льготы даются на ограниченный период) - рост доходной базы краевого и местных бюджетов.

По данным Минэкономразвития края, на один рубль господдержки в регион приходит примерно 11 рублей инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Незаконный мусорный полигон работает в Благодарном
Мажор из Дагестана сбил и поколотил мать с маленьким ребенком в Севастополе - видео
Большая часть жителей Ставрополья никуда не ездила летом
День города в Ессентуках: Крестный ход, мегаконцерт, дискотека 90-х и фейерверк
Поэт из Ставрополя потрясающе читает стихи и претендует на популярность Кота Басё
Жена Павла Мамаева привезла «Синтолового качка» в клинику, чтобы ему удалили «базуки»
Появилось видео задержания боевика в КБР
Омбудсмен заступился за чеченцев, которые устроили перестрелку в Краснодаре
20 грантов главы города получили одаренные дети Ессентуков
В ОАЭ нашли ставропольскую воровку через 12 лет
Как живут в Ингушетии спасенные от мясорубки медведи
На Ставрополье член ИГ приговорен к 10 годам
Останки женщины и троих детей нашли в древней гробнице Северной Осетии
В полиции сообщают о 6 раненых в ДТП с грузовиком на Ставрополье
Следователи начали проверку после ДТП с грузовиком на Ставрополье
В Ингушетии заявили об отставке еще одного чиновника
Летний вариант ВАЗа изготовили жители КБР
Из-за пьяного водителя в Ставрополе пострадали 3 человека
В Пятигорске завалился «КАМАЗ» с щебнем: пострадал человек
Водитель в Ессентуках сбил мать с ребенком на руках
15 человек в больнице после ДТП с грузовиком на Ставрополье
В Ингушетии ищут разработчика игры за разжигание межунациональной розни
Мужчина в Дагестане спас трех тонущих чеченок
Онлайн-кредиторы обманули жительницу Карачаево-Черкесии
Больше пяти тысяч человек в Дагестане экстренно отключили от газа
Старушку в черной одежде ищут в Ставрополе вторые сутки
Женщина из Карачаево-Черкесии собирала деньги на несуществующего больного