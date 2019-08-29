2019-08-29T17:45:41+03:00
Общество

Фото: резидент «Comedy Club» примерил тело «Синтолового качка»

Таким образом юморист отвечал на нападки своих недоброжелателей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Батрутдинов в компании смеетсяБатрутдинов в компании смеетсяФото: Евгения ГУСЕВА
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Известный юморист «Comedy Club» и всенародно любимый жених Тимур Батрутдинов решил подшутить сам над собой, чтобы так опешить своих недругов. Он изобразил себя в разных образах, в том числе — в виде «Синтолового качка». Об этом со ссылкой на Instagram юмориста сообщает «Победа».

- В своих комментариях вы часто спрашивали, чьё это тело приделали к моей голове, чем натолкнули меня на идею. Какой вариант вам больше нравится? - написал Батрутдинов, назвав себя на фотографии с телом «Рук-Базук» - «Батруки-Базуки».

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Кроме этого, резидент известного ТВ-шоу стал Монголом, заменил свое лицо телом и набил себе Ольгу Бузову на груди.

Видоизмененный Батрутдинов Фото: СОЦСЕТИ

Видоизмененный БатрутдиновФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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