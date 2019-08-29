Ессентукского ангела вернули на место

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-29T16:23:11+03:00

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Пропавший накануне в воскресенье ангел на «нулевом километре любви» в Ессентуках был подброшен неизвестными. Полуметровая фигурка не пострадала от злоумышленников, и уже сегодня ее вернули на место.

Бригада специалистов ессентукского Комитета по благоустройству осмотрела постамент, его зачистили и установили новые крепежи. Потом 10-килограммовую статуэтку приварили к основанию.

Скорее всего, на входе в парк установят дополнительные камеры, которые помешают вандалам портить облик города-курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU