Ессентукского ангела вернули на место
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Пропавший накануне в воскресенье ангел на «нулевом километре любви» в Ессентуках был подброшен неизвестными. Полуметровая фигурка не пострадала от злоумышленников, и уже сегодня ее вернули на место.
Бригада специалистов ессентукского Комитета по благоустройству осмотрела постамент, его зачистили и установили новые крепежи. Потом 10-килограммовую статуэтку приварили к основанию.
Скорее всего, на входе в парк установят дополнительные камеры, которые помешают вандалам портить облик города-курорта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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