2019-08-29T16:29:01+03:00
Недвижимость

Ставропольцев с индивидуальным отоплением освободили от долгов за тепло

Они успели накопиться до введения новых правил в январе 2019
Полина ШАПОШНИКОВА
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Со ставропольцев, в чьих квартирах установлено индивидуальное отопление, снято бремя двойной оплаты с 1 января 2019 года. Еще три года назад жители многоэтажек с централизованным отоплением и с индивидуальными котлами платили и за газ и за отопление. В декабре 2018 правила начисления были изменены. Такие собственники платят только за тепло для общих нужд дома. Ставропольцам, у которых накопился долг с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018, помогут пересчитать плату по «правильному» тарифу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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