В Ставрополе обманутым дольщикам возвращают деньги

СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-29T16:48:44+03:00

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Дольщикам в Ставрополе, которых обманул застройщик «АртСтройТехно», начали возвращать деньги. Пять лет с хвостиком люди надеялись, что в один прекрасный день смогут войти в свои собственные квартиры на улице Тюльпановой, 10. Но чаяния не сбылись.

Краевое правительство приняло решение вернуть деньги людям из бюджета. Средства получают те дольщики, чьи дома застройщик еще даже не начинал возводить. Получили деньги 26 человек.

Заявление на получение денег написали почти 300 человек, то есть большая часть обманутых дольщиков. Остальные — подождут сдачи квартир от нового подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU