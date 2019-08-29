Отбросило и перемололо: ужасная смерть старушки под колёсами экскаватора попала на видео

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-29T16:49:20+03:00

Водитель просто не заметил жертву и методично переехал несчастную [видео 18+]

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Старушка спокойно шла по обочине дороги в своём родном селе. Утро, но дел невпроворот: забежать в магазин, приготовить, помочь родным. Задумавшись о тысяче важных мелочей, 66-летняя пенсиоренка из дагестанского села Новый Хушет не заметила, как сзади к ней с опасной скоростью приближается экскаватор.

Страшная смерть пожилой женщины попала на видео. Водитель спецмашины, вероятнее всего, не видел свою жертву и спокойно жал на газ. Потом ковш с огромной силой врезался в голову бабушки. Она отлетела. Но недалеко — ещё через пару секунд её переехал многотонный южнокорейский экскаватор Hyundai.

Чудовищная смерть старушки под колёсами экскаватора в Дагестане.

— Трагедия случилась 29 августа около 8:45 утра. 34-летний водитель экскаватора допустил наезд на пожилую женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

Со слов очевидцев, самой вероятной причиной аварии стал тот самый ковш спецмашины. Из-за него водитель просто не смог увидеть несчастную.

— Это на моих глазах было. Всё из-за ковша, там [ничего] не видно вообще. Женщина эта ещё 15 минут была в сознании. Болевой шок, картина страшная. В итоге скончалась до прибытия «Скорой», которая ехала 40 минут, — рассказал «КП» очевидец инцидента.

Теперь следователям предстоит установить степень вины погибшей и водителя. Идёт сбор материала для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU