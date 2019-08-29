Байкерша в Ставрополе задавила мужчину

СЕГОДНЯ 17:18 2019-08-29T17:20:29+03:00

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На улице Серова в Ставрополе 29 августа байкерша сбила насмерть пожилого мужчину.

Водитель «Хонды» не пропустила 60-летнего пешехода, который шел по «зебре». По инерции железный конь продолжил движение и врезался во встречный автомобиль «Шкода Рапид». Водитель машины как раз затормозил, пропуская пешехода. 60-летнего мужчину отправили с тяжелыми травмами в больницу, но он скончался через несколько часов. 29-летняя водитель травмировала голову. Мотоциклистка водит 3 года, в злостных нарушителях не числится. На транспорте отсутствовали регистрационные знаки. Определяется степень вины участников ДТП, сообщили в УИГББ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU