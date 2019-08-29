Из Минвод в Кисловодск теперь можно добраться на «Ласточке»

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-29T18:02:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В первый день осени на Ставрополье начнет курсировать «Ласточка». Хорошую новость сообщили в министерстве туризма Ставропольского края. Напомним, впервые скоростные и комфортабельные «Ласточки» появились на маршрутах Олимпийского Сочи.

Сегодня они курсируют в разных частях страны — и как пригородные электрички, и как «дневные поезда» между регионами.

С 1 сентября «Ласточки» появятся на Ставрополье — на них можно будет добраться из Минеральных Вод в Кисловодск (с остановками на станциях Лермонтовская, Пятигорск и Ессентуки) и обратно. И если на обычной электричке на путь уходило более полутора часов, то теперь время в пути - всего 55 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU