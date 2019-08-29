Дагестанец изнасиловал 20-летнюю красавицу

СЕГОДНЯ 18:23 2019-08-29T18:23:26+03:00

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Дагестанец предстанет перед судом за изнасилование юной красавицы. В июне мужчина заманил 20-летнюю девушку на съёмную квартиру, где сначала уговаривал её вступить с ним в связь. А потом потерял терпение и набросился на неё.

— Расследование в отношении 29-летнего жителя Кизилюртовского района завершено. Следователь собрал доказательства по вменяемой ему статье «Изнасилование». Материалы с обвинительным заключением прокуратуры переданы в суд, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU