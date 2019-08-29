2019-08-29T18:23:26+03:00
Происшествия

Дагестанец изнасиловал 20-летнюю красавицу

Мужчина заманил девушку на съёмную квартиру и надругался
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Дагестанец предстанет перед судом за изнасилование юной красавицы. В июне мужчина заманил 20-летнюю девушку на съёмную квартиру, где сначала уговаривал её вступить с ним в связь. А потом потерял терпение и набросился на неё.

— Расследование в отношении 29-летнего жителя Кизилюртовского района завершено. Следователь собрал доказательства по вменяемой ему статье «Изнасилование». Материалы с обвинительным заключением прокуратуры переданы в суд, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число госпитализированных в аварии с маршруткой на Ставрополье изменилось
Из Минвод в Кисловодск теперь можно добраться на «Ласточке»
4 кг героина изъято в КЧР у наркодилеров
Байкерша в Ставрополе задавила мужчину
30 видов тактильных ощущений: в Кисловодске создали уникальную тропу
Отбросило и перемололо: ужасная смерть старушки под колёсами экскаватора попала на видео
В Ставрополе обманутым дольщикам возвращают деньги
Ставропольцев с индивидуальным отоплением освободили от долгов за тепло
Ессентукского ангела вернули на место
Фото: резидент «Comedy Club» примерил тело «Синтолового качка»
Почему инвестор выбирает Ставрополье?
Незаконный мусорный полигон работает в Благодарном
Мажор-военный из Дагестана поколотил мать с трехлетним ребенком в Севастополе - видео
Большая часть жителей Ставрополья никуда не ездила летом
День города в Ессентуках: Крестный ход, мегаконцерт, дискотека 90-х и фейерверк
Поэт из Ставрополя потрясающе читает стихи и претендует на популярность Кота Басё
Жена Павла Мамаева привезла «Синтолового качка» в клинику, чтобы ему удалили «базуки»
Появилось видео задержания боевика в КБР