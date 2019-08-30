2019-08-30T10:18:12+03:00
Общество

В Ингушетии набор первоклассника дешевле всего в СКФО

Минимум, которым можно обойтись родителям, составляет 13,4 тыс рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
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Росстат опубликовал среднюю стоимость сборов первоклашек к школе по субъектам РФ. Ожидаемо, собрать девочку в школу россиянам выйдет дороже, чем мальчика — почти 23 тыс рублей против 18,5. Ингушетия единственная из СКФО вошла в десятку регионов с самыми низкими ценами на школьные принадлежности. Расходы на мальчика в Республике составят 13,4 тыс рублей, на девочку — 17,5 тыс рублей.

Остальные регионы СКФО не вошли ни в «дорогую», ни в «дешевую». Цены в этих регионах соответствуют средним показателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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