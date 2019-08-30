2019-08-30T16:55:10+03:00
Происшествия

Уроженца Чечни осудили за 150 евро, переведенные террористу

Ему дали шесть лет тюрьмы
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Северо-Кавказский окружной военный суд дал уроженцу Чечни Юсупу Ухигову шесть лет колонии. Молодого человека привлекли к уголовной ответственности за денежную помощь человеку, который хотел попасть в Сирию и там вступить в ряды ИГ*. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

- Ухигов признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима, - сказано в сообщении. Сам же осужденный не признает своей вины.

Как уверяют следователи, в 2016 году Ухигов, будучи в австрийском городе Дорнбирн, перевел 150 долларов мужчине, который намеревался уехать в Сирию, чтобы принять присягу и там воевать на стороне террористов. Тогда в отношении уроженца Чечни открыли уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности».

*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Чечня»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За полгода на Ставрополье умерло больше 16 тысяч человек
Нурмагомедов готов сдаться полиции после избиения Макгрегора
Молодежный форум «Машук» завершил работу
В Карачаево-Черкесии обрушилась шахта, рабочих извлекают из-под завалов
5 километров водопровода заменяют на Ставрополье
В Ставрополе местные продукты будут продавать на Пригородной
Ночные патрули на Ставрополье ловят меломанов
Упавшего с 9 этажа котенка спасли в Дагестане
Стас Михайлов выступит на День города в Нальчике
Умер артист ставропольского театра
21 продукт в ставропольских магазинах не прошел проверку на качество
В Пятигорске ищут свидетелей ДТП с 9-летним мальчиком
Мобильная соцпомощь заработала в Ставрополе
Всем Ставрополем устанавливают личность молодой воровки по видео
В Ставрополе готовятся ко Дню города
Уроженец Ингушетии претендует на кресло мэра Сочи
Видео: мужчина, вызвавший на дуэль Кадырова, назвал себя «пехотинцем Кадырова»
Дмитрий Патрушев высоко оценил селекционный потенциал Северной Осетии
Крупнейшую земляничную теплицу открывают на Ставрополье
Демогоргона увидели в небе над Минводами
В Ингушетии набор первоклассника дешевле всего в СКФО
Ставрополец дал полицейскому взятку
«Круто иметь такую подругу в старости!»: умилительное видео со старушками из Дагестана
Грозный стал одним из самых чистых городов страны
В лобовом столкновении машин в Пятигорске пострадали 3 человека
На Ставрополье водитель легковушки умер в столкновении с грузовиком
25-летний водитель умер от травм на Ставрополье