Уроженца Чечни осудили за 150 евро, переведенные террористу

СЕГОДНЯ 16:55 2019-08-30T16:55:10+03:00

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Северо-Кавказский окружной военный суд дал уроженцу Чечни Юсупу Ухигову шесть лет колонии. Молодого человека привлекли к уголовной ответственности за денежную помощь человеку, который хотел попасть в Сирию и там вступить в ряды ИГ*. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

- Ухигов признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима, - сказано в сообщении. Сам же осужденный не признает своей вины.

Как уверяют следователи, в 2016 году Ухигов, будучи в австрийском городе Дорнбирн, перевел 150 долларов мужчине, который намеревался уехать в Сирию, чтобы принять присягу и там воевать на стороне террористов. Тогда в отношении уроженца Чечни открыли уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности».

*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU