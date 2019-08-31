Беспилотное летающее такси в 2020 году запустят в Ингушетии
Магас постепенно становится «умным городом»
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В 2020 году в Магасе появится беспилотное летающее такси. Новость сообщил глава города Беслан Цечоев. По его словам, транспорт – часть концепции "Умного города", разработанной в 2015 году. В ее рамках будет запущен трамвай. Благодаря этой концепции уже работают современные остановки с подогревом, электронной библиотекой, мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора
ИСТОЧНИК KP.RU