Беспилотное летающее такси в 2020 году запустят в Ингушетии

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-31T08:54:16+03:00

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В 2020 году в Магасе появится беспилотное летающее такси. Новость сообщил глава города Беслан Цечоев. По его словам, транспорт – часть концепции "Умного города", разработанной в 2015 году. В ее рамках будет запущен трамвай. Благодаря этой концепции уже работают современные остановки с подогревом, электронной библиотекой, мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора

ИСТОЧНИК KP.RU