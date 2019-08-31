Зарплаты у педагогов СКФО высокие только в одном регионе

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-31T12:28:07+03:00

Северная Осетия, Ингушетия, КЧР, КБР и Дагестан стали регионами с самыми низкими зарплатами педагогов в стране

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Средние зарплаты учителей по регионам огласили эксперты «Коммерсанта», руководствуясь данными официальной статистики и информацией от региональных министерств.

Северная Осетия, Ингушетия, КЧР, КБР и Дагестан стали регионами с самыми низкими зарплатами педагогов в стране. Их ежемесячный доход колеблется от 21 500 до 22 200 рублей. Однако эти зарплаты соответствуют среднему ежемесячному заработку работника во всех перечисленных регионах, кроме Ингушетии, там учитель получает ниже среднего.

Зато в Чечне средний заработок работника образования значительно превышает «стандартные» зарплаты по региону: 28 209 против 22 397 рублей. На Ставрополье зарплата учителей немного выше средней по краю - 25 120 против 23 855 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU