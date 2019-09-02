На Северном Кавказе появится первое в России беспилотное летающее такси
Северный Кавказ обгонит остальную Россию — первое в стране беспилотное летающее такси уже через год может появиться в столице Ингушетии. Об этом в социальных сетях рассказал мэр Магаса Беслан Цечоев.
— В 2020 году в Магасе планируем запустить новое суперсовременное транспортное средство — беспилотное летающее такси. В рамках проекта «Умного города» у нас уже есть уникальные в масштабах страны проекты, — написал политик.
Первое в России беспилотное такси появится на Северном Кавказе.
И действительно — Магас пестрит интереснейшими задумками. Здесь есть умные остановки, специальные зимние домики для бездомных кошек и собак. При чём с подачей еды и подогревом. Запускают ультрасовременный трамвай с небывалыми удобствами и уникальный городской квадрокоптер.
— В 2020 году Ингушетия празднует юбилейную дату — 250 лет со дня добровольного вхождения ингушского народа в состав великого Российского государства. Запуск летающего такси в честь этой значимой юбилейной даты будет символизировать незыблемую и многовековую волю ингушского народа к поступательному развитию в составе Российского государства, — резюмировал Цечоев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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