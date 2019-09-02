2019-09-02T14:41:43+03:00
Общество

На Северном Кавказе появится первое в России беспилотное летающее такси

В Ингушетии собираются запустить суперсовременный вид транспорта [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Первое в России беспилотное такси появится в ИнгушетииПервое в России беспилотное такси появится в ИнгушетииФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Северный Кавказ обгонит остальную Россию — первое в стране беспилотное летающее такси уже через год может появиться в столице Ингушетии. Об этом в социальных сетях рассказал мэр Магаса Беслан Цечоев.

— В 2020 году в Магасе планируем запустить новое суперсовременное транспортное средство — беспилотное летающее такси. В рамках проекта «Умного города» у нас уже есть уникальные в масштабах страны проекты, — написал политик.

Первое в России беспилотное такси появится на Северном Кавказе.

И действительно — Магас пестрит интереснейшими задумками. Здесь есть умные остановки, специальные зимние домики для бездомных кошек и собак. При чём с подачей еды и подогревом. Запускают ультрасовременный трамвай с небывалыми удобствами и уникальный городской квадрокоптер.

— В 2020 году Ингушетия празднует юбилейную дату — 250 лет со дня добровольного вхождения ингушского народа в состав великого Российского государства. Запуск летающего такси в честь этой значимой юбилейной даты будет символизировать незыблемую и многовековую волю ингушского народа к поступательному развитию в составе Российского государства, — резюмировал Цечоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24