Гандболистки «Ставрополья» начали сезон с победы над соперницами из Майкопа

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-02T14:41:13+03:00

Следующая игра пройдет в Краснодаре с «Кубанью»

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Новый сезон для гандбольной команды «Ставрополье» начался со схватки с майкопским клубом «АГУ-Адыиф». Наши спортсменки обыграли соперниц со счетом 36:30 во втором тайме.

Лучшим бомбардиром матча стала Галина Никифорова, которая забила 8 голов в ворота соперников.

Следующей проверкой на прочность для «Ставрополья» станет встреча с «Кубанью» в Краснодаре, которая состоится 3 сентября в рамках второго тура национального первенства, сообщает «Ставропольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU