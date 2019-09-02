Новая школа в Ставрополе стала крупнейшей на Северном Кавказе

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-02T16:48:44+03:00

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В Ставрополе и Михайловске 2 сентября открылись две новые школы общей вместимостью 2550 человек.

Школа в краевой столице, способная принять одновременно 1550 учеников, стала самой крупной в СКФО. В ней разместились 3 спортивных зала, большая библиотека, аудитории для рисования, занятий робототехникой, кабинеты психологической разгрузки.

В Ставрополе 1 сентября откроется самая большая школа в крае 00:00 00:00

Не уступает в современности и здание в Михайловске: в школе оборудованы теннисные корты и тренажерный зал.

ИСТОЧНИК KP.RU