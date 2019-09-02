Новая школа в Ставрополе стала крупнейшей на Северном Кавказе
Она вмещает 1550 учеников
Изменить размер текста:
В Ставрополе и Михайловске 2 сентября открылись две новые школы общей вместимостью 2550 человек.
Школа в краевой столице, способная принять одновременно 1550 учеников, стала самой крупной в СКФО. В ней разместились 3 спортивных зала, большая библиотека, аудитории для рисования, занятий робототехникой, кабинеты психологической разгрузки.
В Ставрополе 1 сентября откроется самая большая школа в крае
00:00
00:00
Не уступает в современности и здание в Михайловске: в школе оборудованы теннисные корты и тренажерный зал.
ИСТОЧНИК KP.RU