Гастрофестиваль в Ессентуках вошел в десятку лучших в стране

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-02T16:40:22+03:00

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Ставропольская «Аджика» вошла в десятку лучших гастрономических опен-эйр фестивалей сентября 2019 года. Рейтинг составлен аналитическим агентством ТурСтат на основании перемещений жителей страны.

В этом году в начале осени россияне посетят: «Свияжскую уху» в Татарстане, фестиваль Мичуринского яблока в Тамбовской области, «Вкусную Смоленщину», молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…» в Рязанской области, рыбный праздник «Калакунда» в Карелии, фестиваль «Лукова Ярмонка» в Ярославской области, «Щедрая нива Белозерья» в Вологодской области, Тюменский гастрономический фестиваль местной кухни, фестиваль кавказской кухни «Аджика» в Ессентуках и Фестиваль походной кухни в Тверской области.

15 сентября в Ессентуках у городского озера на фестивале кавказской кухни соберутся участники III Открытого гастрономического фестиваля «Аджика». Гостей порадуют хинкалом, хачапури, шулюмом, печенью в сетке, чанахи, шашлыком, аджарскими и осетинскими танцами, трюками на барабанах. Желающие смогут научится готовить лучшее мясо на шампурах, покататься на лошадях.

ИСТОЧНИК KP.RU