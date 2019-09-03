После ДТП с маршруткой и грузовиком возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-03T12:12:19+03:00

Водитель допустил столкновение с фурой, из-за чего в больнице оказались 17 человек

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После ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Кочубеевском районе возбуждено уголовное дело.

29 августа водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным грузовиком в сцепке с полуприцепом.

Один из пассажиров и сам водитель микроавтобуса получили тяжкие травмы.

Еще 15 участникам ДТП понадобилась медпомощь. Против водителя маршрутки возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU