После ДТП с маршруткой и грузовиком возбуждено уголовное дело
Водитель допустил столкновение с фурой, из-за чего в больнице оказались 17 человек
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После ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Кочубеевском районе возбуждено уголовное дело.
29 августа водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным грузовиком в сцепке с полуприцепом.
Один из пассажиров и сам водитель микроавтобуса получили тяжкие травмы.
Еще 15 участникам ДТП понадобилась медпомощь. Против водителя маршрутки возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU