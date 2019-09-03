Блогерша повторила картину «Девушка с жемчужной серёжкой»

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-03T16:14:15+03:00

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Современное искусство оживляет старые образы, заставляя из сиять по-новому: так девушка-фотограф и, по совместительству, модель, из Ставрополя решила повторить знаменитую картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой». И приуспела.

Новый взгляд на «голландскую Мону Лизу» впечатляет: блогерша представила вариант картины с ярко накрашенными губами и чертами лица, подходящими под современные идеалы красоты. При этом тёмно-бежевая накидка сменилась современным пальто.

dark_princess_youtube Девушка с жемчужной серёжкой от ставропольской блогерши

Интересно, что сама блогерша, скрывающаяся за псевдонимом «Тёмная принцесса», крайне недовольна своей внешностью. Под фотографией она разочаровано пишет о том, что деньги, которые она копила на пластическую операцию своей мечты, пришлось отдать родителям, испытывающим большие финансовые трудности.

Подписчики посочувствовали модели, но почти никто не обратил внимание на потрясающее сходство фотографии и легендарного шедевра. Некоторые даже подчёркивали, что «тюрбан на голове — отличная находка» и хвалили девушку за изобретательность.

ИСТОЧНИК KP.RU