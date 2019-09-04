Минобороны: летчики упавшего на Ставрополье СУ-25 не успели катапультироваться

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-04T14:55:58+03:00

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В Министерстве обороны страны подтвердили гибель обоих пилотов упавшего в Ставропольском крае штурмовика СУ-25УБ. В ведомстве пояснили, что летчики не успели катапультироваться и остались в кабине самолета в момент катастрофы. Новость об этом смогли подтвердить только сейчас, так как до этого судно было погружено на 3 метра в землю, и потребовалось время, чтобы его извлечь.

Крушение: что случилось с пилотами Су-25? (информация на утро 4 сентября) 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU