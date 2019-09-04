Интерпол перестал искать организатора нападения на часть Росгвардии в Чечне

СЕГОДНЯ 14:29 2019-09-04T14:29:36+03:00

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Интерпол прекратил поиск Али Бакаев, которого сотрудники Следственного комитета считают организатором нападения на чеченскую часть Росгвардии весной 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо генерального секретариата Интерпола.

Российские правоохранительные органы вменяют Бакаеву ответственность за организацию вооруженного формирования (208 статья) и посягательство на жизнь военных (317 статья). В той трагедии погибли шесть военных, трое ранены.

Двое членов банды — Бакаев и Ибрагим Джамалов — не принимали прямого участие в нападении. Джамалова вскоре задержали, но Бакаеву удалось скрыться. Его поймали в Украине по просьбе российских правоохранительных органов.

Через пять месяцев разыскиваемого отпустили. Под предлогом того, что в России его преследуют безосновательно, поскольку в момент нападения он не находился в Чечне, Бакаев попросил политического убежища.

С января 2018 года мужчину искал Интерпол, но позже его розыск обжаловали, а сейчас прекратили.

ИСТОЧНИК KP.RU