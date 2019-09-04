На Ставрополье экс-сотрудников администрации осудили за взятку
Экс-начальник в администрации Кировского городского округа и его зам признаны виновными во взяточничестве.
Иван Селиванов в должности начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и транспорта вместе с заместителем Андреем Рязанцевым в июле прошлого года предложили взятку кадастровому инженеру фирмы. Они сообщили женщине, что готовы сделать подложные разрешения на строительство 16 уже построенных объектов недвижимости, которые принадлежали фирме.Замначальника получил взятку в размере 480 тыс рублей и передал ее своему боссу.
В итоге Селиванова суд приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом больше 900 тыс рублей, Рязанцева — к 5 годам условно и аналогичному штрафу. Они оба лишены права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU