2019-09-04T16:27:43+03:00
Экономика

Семена кукурузы и подсолнечника будет производить новый завод Ставрополья

Предприятие было построено в рекордно короткие сроки
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Солнечнодольске открылся завод по производству семян, построенный за 2 млрд рублей. В год здесь будут выращивать 10 тыс тонн семян кукурузы и 5 тысяч тонн семян подсолнечника. На предприятии будет трудиться 52 работника, плюс сезонные сотрудники. Инвестор сообщает, что завод был построен в рекордно короткий срок. Использование технологий генной инженерии на заводе исключено. Специалисты будут заниматься производством классических гибридов семян.

Рабочие приступили к строительству второй очереди завода, которая позволит делать в два раза больше семян кукурузы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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