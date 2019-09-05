В Чечне Кадыров «подарил» родственнику город
Городом Аргун будет править Хас-Магомед Кадыров
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Новым мэром Аргуна стал Хас-Магомед Кадыров. Кандидата одобрили все депутаты местного совета. Глава республики Рамзан Кадыров поблагодарил их за «правильный выбор». Ведь, по его мнению, новый мэр обладает всеми необходимыми качествами истинного градоначальника.
Пресс-секретарь главы Чечни подтвердил, что новый мэр — дальний родственник Кадырова. Но его назначили управлять Аргуном не из-за этих обстоятельств, а благодаря лидерским талантам.
ИСТОЧНИК KP.RU