В Чечне Кадыров «подарил» родственнику город

СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-05T09:50:48+03:00

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Новым мэром Аргуна стал Хас-Магомед Кадыров. Кандидата одобрили все депутаты местного совета. Глава республики Рамзан Кадыров поблагодарил их за «правильный выбор». Ведь, по его мнению, новый мэр обладает всеми необходимыми качествами истинного градоначальника.

Пресс-секретарь главы Чечни подтвердил, что новый мэр — дальний родственник Кадырова. Но его назначили управлять Аргуном не из-за этих обстоятельств, а благодаря лидерским талантам.

ИСТОЧНИК KP.RU