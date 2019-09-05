Политолог: «Ставрополье к выборам готово полностью»

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-05T11:14:41+03:00

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Доктор философских наук, профессор СКФУ Борис Аксюмов поделился своим мнением о выборной кампании на Ставрополье:

- Прежде всего, необходимо сказать о профессиональной работе краевой избирательной комиссии. Часть участков оборудована электронными системами обработки бюллетеней, впервые на итоговых протоколах избирательных комиссий будут использованы QR-коды. В день голосования предусмотрена масштабная работа наблюдателей - представителей кандидатов, избирательных объединений, региональной и даже российской Общественных палат.

Одним словом, в крае принят полный комплекс мер, позволяющих обеспечить контроль за чистотой и прозрачностью выборов в рамках демократического процесса. Отрадно, что на выборах представлены все парламентские политические партии. Такое широкое представительство избирательных объединений обеспечило полную конкурентную среду кандидатов и возможность широкого выбора для жителей края. Людям дали спокойно, без накала страстей, разобраться в том, чего стоит тот или иной кандидат, оценить предвыборные тезисы, изучить программы кандидатов.

Сама кампания, стоит отметить, прошла спокойно, без скандалов. С удовлетворением отмечаю, что кандидаты отнеслись друг к другу с уважением, как и должно в цивилизованном обществе. Вспомните, сколько критики было совсем недавно еще, лет десять назад, по поводу использования административного ресурса. А сегодня ни слова.

Итак, Ставрополье подошло к финишной черте избирательной кампании образцово, на высоте. Мы не только освободили правоохранительные органы от лишних хлопот, но и показали другим регионам пример того, какими должны быть выборы. Ну почему бы Москве не поучиться у нас?.. Теперь остается также достойно исполнить свой гражданский долг в ближайшее воскресенье, к чему всех и призываю.

ИСТОЧНИК KP.RU