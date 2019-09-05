Жриц любви из интернета изнасиловали и обокрали два уроженца Дагестана

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-05T12:19:55+03:00

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Реклама интимных услуг в интернете не всегда помогает найти клиентов - в этом убедились две девушки, которые промышляли этим в Петербурге. Правоохранительные органы задержали двух уроженцев Дагестана, которые пользовались "открытостью" дам.

Первой жертвой мужчин стала 21-летняя уроженка Брянской области. В общежитии она оказывала свои скромные услуги "массажа". Утром 30 августа злоумышленники ворвались к ней, а та, полагая, что это - клиенты, никак не отреагировала. Тогда уроженцы Дагестана скрутили девушку, избили ее и изнасиловали. За грубости они не заплатили ни копейки - напротив, забрали восемь тысяч, золото и документы, угрожая все это время ножом.

Следующей невольницей дагестанцев стала 26-летняя девушка из Башкирии. Правда, что-то еще, кроме смартфона, у нее взять они не смогли.

- По подозрению в совершении данных преступлений задержали двух уроженцев Дагестана, 35-летнего Романа и 21-летнего Ислама. Злоумышленники вычисляли своих жертв через интернет-объявления интим-услуг, - сказано в сообщении полицейского главка.

Мужчин также подозревают в убийстве женщины в Ленинградской области. Ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU