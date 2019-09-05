Жительница КЧР потеряла все деньги, пытаясь "намайнить биткоинов"

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-05T17:15:22+03:00

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Следователи из Карачаево-Черкесии закончили расследовать стандартное уголовное дело, но с необычными деталями, который привнес технологический прогресс. Теперь злоумышленники пытаются обмануть людей со вкладами в их несуществующие криптофермы.

На такую легкую уловку попалась 19-летняя девушка из Карачаево-Черкесии. В интернете она увидела объявление о том, что можно выгодно вложиться в криптовалюту, не имея при этом самой криптофермы с множеством устройств.

Тогда девушка связалась с молодым человеком, который предложил ей начать с вклада в 30 тысяч рублей. Жительница Малокарачаевского района перевела деньги на счет — и получила свой первый процент. Обрадованная легким деньгам, она вложила немножко больше, а именно — 669 тысяч рублей. Со спокойной душой девушка начала ждать новой прибыли.

Но деньги все не приходили. Да и молодой человек, с которым было так приятно строить бизнес, перестал отвечать на звонки, а потом номер заблокировали. Тогда девушка поняла, что ее обманули. Первыми дивидендами ее только заманивали. Девушки ничего не осталось, кроме как обратиться в полицию.

Обманщика нашли в Санкт-Петербурге, им оказался 29-летний местный житель. При обыске у него нашли только два вещдока: телефон и компьютер. Который не майнил биткойны. Молодой человек вообще не имел никакого отношения к криптовалюте. Его задержали и доставили в Карачаево-Черкесию, где заключили под стражу.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного третьей частью 159 статьи УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), - сказано в сообщении МВД по Карачаево-Черкесии.

Дело рассмотрят в Малокарачаевском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU