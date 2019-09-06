2019-09-06T10:45:15+03:00
Общество

Сыграть «Собачий вальс» ногами: в Ставрополе ступени превратили в клавиши

Подземный переход у площади Ленина превратился в фортепиано
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: администрация города СтаврополяФото: администрация города Ставрополя
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В центре Ставрополя обычный спуск в подземный переход превратился в клавиши фортепиано. Кстати, это символично, учитывая, что в переходе постоянно играют и поют музыканты.

Речь о лестнице на улице Дзержинского, которая ведет к площади Ленина. Ступени, изготовленные из кварценита, не только раскрашены соответствующие, но действительно звучат, пишет «МК»- Кавказ. По таким клавишам можно «набегать» , например, «Собачий вальс». Только ступени будут звучать до наступления холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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