Сыграть «Собачий вальс» ногами: в Ставрополе ступени превратили в клавиши
Подземный переход у площади Ленина превратился в фортепиано
Фото: администрация города Ставрополя
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В центре Ставрополя обычный спуск в подземный переход превратился в клавиши фортепиано. Кстати, это символично, учитывая, что в переходе постоянно играют и поют музыканты.
Речь о лестнице на улице Дзержинского, которая ведет к площади Ленина. Ступени, изготовленные из кварценита, не только раскрашены соответствующие, но действительно звучат, пишет «МК»- Кавказ. По таким клавишам можно «набегать» , например, «Собачий вальс». Только ступени будут звучать до наступления холодов.
ИСТОЧНИК KP.RU